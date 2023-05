Maj w Lubinie: Przegląd prasy z kwietnia 2023 w Lubinie, najważniejsze informacje miesiąca

Złoty Widok w Szklarskiej Porębie to otwarta 3 lata temu platforma widokowa z ławkami i leżakami. Każdy, kto tam dotarł wie, że to cudowne miejsce do odpoczynku w pięknych okolicznościach przyrody. Jak dotrzeć na Złoty Widok, czy wstęp jest płatny oraz co można dojrzeć z tego punktu, dowiesz się z poniższego artykułu.

Trwają ostatnie, gorączkowe przygotowania do Festiwalu Kwiatów i Sztuki 2023 w Zamku Książ. To największa majówka na Dolnym Śląsku, podczas której Wałbrzych i zamkowe komnaty odwiedzą tysiące turystów. Impreza uroczyście zostanie zainaugurowana w sobotę, 29 kwietnia i potrwa do 3 maja. Zajrzeliśmy dzisiaj do zamku, by podejrzeć, jak będą wyglądać ukwiecone komnaty. To trzeba zobaczyć.