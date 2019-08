Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie

– Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda

Narodowe Czytanie w Oborze odbędzie się 8 września 2019 roku o godz. 11.15 w remontowanym pałacu przy ul. Różanej. Poprzedzi je msza św. w miejscowym kościele, która rozpocznie się o godz. 10.00.

– Tematyka jest bardzo różnorodna i na pewno atrakcji nie zabraknie. Przeniesiemy państwa do cyrku, opowiemy historię szlachecką , pokażemy trudną sytuację dzieci i chłopskiej rodziny XIX wieku oraz oniryczną wizję ojca wstępującego do strażaków wg B. Schulza. Literatura jest ciekawa a aktorzy wiarygodni, dlatego bardzo państwa zapraszam na ósme Narodowe Czytanie – tym razem do remontowanego pałacu, tak byście mogli poczuć się trochę jak w kamienicy u Izabeli Łęckiej i wejść w klimat epoki pozytywizmu – zachęca Patrycja Słota, prezes Stowarzyszenia Kwiaty Obory.