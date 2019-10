Marszałek Dolnego Śląska do Kaczyńskiego: Program PiS to wyrok śmierci dla idei samorządności

List otwarty do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Pana Jarosława Kaczyńskiego



Szanowny Panie Prezesie!

Piszę do Pana ten list jako wieloletni samorządowiec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz jeden z liderów Bezpartyjnych Samorządowców. Jestem zaniepokojony pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami o rzekomym końcu ery samorządu w Polsce.

Z różnych źródeł docierają do nas sygnały o chęci ograniczenia jego roli i znaczenia w życiu Polski i Polaków. Niestety, najlepszym tego przykładem jest program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, który staje się swoistym wyrokiem śmierci dla idei samorządności w Polsce. Bo jak inaczej czytać przeszło 200-stronicowy dokument, w którym mówi się między innymi o zaletach demokracji szlacheckiej z zamierzchłych dziejów oraz w wielkich słowach pisze się o sprawnym Państwie i uwolnieniu energii społecznej Polaków, a nie wspomina się o współczesnym samorządzie? Przypadek?

Przypomnę tylko, że zasługi samorządu terytorialnego dla rozwoju kraju są niepodważalne. To własnie tutaj na dole, w mozolnym trudzie i dzięki ciężkiej pracy, wykuwa się autentyczna siła Polski i jej przyszłość. Władze samorządu lokalnego, gminy, powiatu, województwa są najbliżej swoich mieszkańców i one najlepiej znają ich problemy i potrzeby. Zadowolenie mieszkańca każdej Małej Ojczyzny jest powodem do dumy i siłą napędową rozwoju danego regionu oraz Państwa. Obwodnice, hale sportowo - rekreacyjne, nowe żłobki i przedszkola, szkoły, boiska sportowe, koleje, tysiące zrealizowanych potrzeb to niepodważalne osiągnięcia samorządu, z których dumni są wszyscy Polacy! Nie ma silnej Polski bez silnych samorządów. Nie ma silnej Polski i silnych samorządów bez współpracy rządu z samorządem.

Rolą władzy centralnej nie jest ciągłe powiększania swoich kompetencji, ale przyczynienie się do rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych poprzez wzmacnianie znaczenia gmin, powiatów i województw. Zamiast tego słyszymy zapowiedzi sprowadzenia roli samorządów - w praktyce - do dawnych rad narodowych w PRL. Będą to bardziej atrapy polityczne słuchające poleceń z centrum, a nie samodzielne jednostki mające wpływ na rozwój swoich społeczności.

Dlatego zaniepokojony tymi doniesieniami, chciałbym zadać pięć pytań.

1. Czy Prawo i Sprawiedliwość zamierza ograniczyć rolę i znaczenie samorządu terytorialnego na rzecz wzmocnienia pozycji wojewody, odbierając tym samym Polakom możliwość decydowania o losie i rozwoju swoich Małych Ojczyzn?

2) Czy Prawo i Sprawiedliwość planuje wprowadzenie nowego podziału administracyjnego Polski, który będzie zakładał zmianę liczby województw, zmianę liczby gmin i powiatów, a tym samym przeprowadzenie przedterminowych wyborów samorządowych?

3) Czy Prawo i Sprawiedliwość zamierza zlikwidować powiaty

4) Czy Prawo i Sprawiedliwość zamierza znieść bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, odbierając Polakom szansę głosowania na najbardziej wartościowych, merytorycznych i bezpartyjnych kandydatów?

5) Czy Prawo i Sprawiedliwość zamierza ograniczyć lub pozbawić samorządy województw kompetencji w zakresie zarządzania środkami europejskimi?

Jeżeli nie jest to prawdą, proszę o pełną i rzetelną informację, jak Państwo widzą rolę samorządów w naszym kraju. Udzielenie wyraźnej i precyzyjnej odpowiedzi nakazuje zwykła uczciwość. Polacy mają prawo wiedzieć, w jakim kraju przyjdzie im niedługo żyć.

Zapraszam władze Prawa i Sprawiedliwości do Gromadki, Bolesławca, Karpacza, Kłodzka, Lubina czy Polkowic i innych miejscowości Dolnego Śląska. Zobaczycie Państwo na własne oczy, jak dzięki samorządowi przez ostatnie 30 lat zmieniła się nasza Ojczyzna, z której wszyscy jesteśmy bardzo dumni. Nie zaprzepaśćmy tego.

Z wyrazami szacunku

Cezary Przybylski