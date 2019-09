Nowi w Zagłębiu Lubin. Asmir Suljić i Mátyás Tajti podpisali kontrakty

Miniony sezon Asmir Suljić spędził w Olimpiji Ljublana. W barwach „Smoków” skrzydłowy wystąpił w 52 spotkaniach. Jego dorobek to sześć goli i 14 asyst.

Mátyás Tajti urodził się 2 czerwca 1998 roku w Budapeszcie. Karierę piłkarską rozpoczął w miejscowym klubie Ferencvárosi TC. W wieku 15 lat trafił do akademii MOL Vidi FC, by już po pół roku zasilić szeregi Puskás Akadémia FC. W tej drużynie Tajti występował również przez sześć miesięcy. Jego dobra postawa zaowocowała transferem do FC Barcelony. Mátyás „Blaugranę” reprezentował przez dwa sezony – w tym czasie występował między innymi w Młodzieżowej Lidze Mistrzów UEFA.

W 2016 roku został zawodnikiem akademii Malagi. W barwach „Boquerones” z powodzeniem radził sobie w hiszpańskich rozgrywkach młodzieżowych. Mimo młodego wieku, Tajti trenował z pierwszą drużyną występującą wówczas Primera Division. Nowy gracz „Miedziowych” otrzymał szansę w sparingach z AZ Alkmaar, MSV Duisburg, Borussią Mönchengladbach oraz Granadą.

Miniony sezon środkowy pomocnik spędził w ojczyźnie, grając dla Diósgyőri VTK. W poprzednich rozgrywkach wystąpił w 31 spotkaniach i zdobył pięć goli. Obecne rozgrywki 2019/2020 rozpoczął jeszcze lepiej, gdyż w czterech spotkaniach dwukrotnie zdołał umieścić piłkę w siatce.