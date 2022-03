Marzec w Lubinie: Przegląd prasy z lutego 2022 w Lubinie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd lutego 2022 w Lubinie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do dachowania auta nauki jazdy z Lubina doszło na ulicy Słubickiej w Legnicy. Instruktor nauki jazdy jechał sam, ranny został przewieziony do legnickiego szpitala. Policja ustala przyczynę wypadku.

Uwaga! Polska Miedź cały czas poszukuje ludzi do pracy! Sprawdź najnowsze oferty w miedziowym holdingu. Poszukiwani są chętni do pracy w kopalni, biurze i nie tylko. Nowe oferty z Legnicy, Lubina, Głogowa. Kliknij w zdjęcie i poznaj szczegóły. Pod ostatnim zdjęć link do wszystkich z ofert.