Pijany kierowca spowodował kolizję we Wrocławiu, zatrzymano go dopiero w Lubinie. Miał 3,8 promila alkoholu

Informacja o zdarzeniu spłynęła na stanowisko kierowania lubińskiej Komendy Policji od kolegów z Wrocławia. Po tym, szybko na drogach wylotowych zostały zadysponowane patrole policyjne, które po niedługim czasie od otrzymania zgłoszenia namierzyły wskazany pojazd. Na krajowej 36-stce patrol zauważył nadjeżdżający samochód marki Citroen, który zmierzał w kierunku Lubina. Mundurowi zajechali kierowcy drogę i dokonali jego zatrzymania.

Kierującym był 40-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna na początku udawał, że nic nie rozumie po polsku i nie chciał współpracować. Pierwsze badanie testerem na miejscu szokowało, bo kierowca wydmuchał aż 3,8 promila. Zatrzymanego przewieziono do Komendy w Lubinie, gdzie ponownie przebadano go na urządzeniu stacjonarnym do mierzenia stężenia alkoholu w organizmie. Przy obu próbach wynik był podobny - ponad 2 promile - informuje aspirant Krzysztof Pawlik zastępca Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.