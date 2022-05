Lubin. KGHM nie zwalnia tempa. Najwyższa historycznie kwartalna EBIDTA i świetne przychody

Po rekordowych wynikach finansowych i produkcyjnych osiągniętych w 2021 r., miedziowy holding po raz kolejny prezentuje bardzo dobre zestawienia zysku operacyjnego.

Wzrost produkcji miedzi

Produkcja miedzi płatnej w GK KGHM była wyższa o 4 proc. (w porównaniu do I kwartału 2021 roku) i wyniosła 193 tys. ton. Na takie wyniki wpłynęły: większa dostępność wsadów obcych i dyspozycyjność ciągów technologicznych w KGHM Polska Miedź S.A. oraz wyższy uzysk i przerób miedzi w Sierra Gorda. Wyższa produkcja została też odnotowana w kopalni Robinson.

Z kwartału na kwartał GK KGHM jest w światowej czołówce największych firm wydobywczych w ujęciu globalnym, z największym procentowym wzrostem produkcji.

EBITDA historycznie najwyższa

Wzrost skorygowanej EBITDA GK KGHM w relacji do I kwartału 2021 roku wyniósł aż 20 proc.

Warto podkreślić, że w przypadku kopalni Sierra Gorda miały na to wpływ m.in. wyższe przychody ze sprzedaży miedzi związane ze wzrostem notowań oraz wyższym wolumenem sprzedaży.

Istotna poprawa w zakresie EBIDTA wpłynęła na wynik netto Grupy, który wzrósł o 39 proc. w porównaniu do pierwszych miesięcy ubiegłego roku.

Zaktualizowana strategia

Spółka utrzymała stabilny poziom produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziom kosztów. W ramach strategii zaktualizowanej o kolejne „e”, czyli energię, KGHM zamierza kontynuować działania związane ze zwiększeniem produkcji energii ze źródeł własnych (OZE).

Kluczowe będą projekty dotyczące rozwoju energetyki jądrowej, energetyki wiatrowej czy technologii wodorowych.