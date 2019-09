Krzyczały "zabiję cię!". Teraz czekają na decyzję sądu [ZDJĘCIA]

Od decyzji sądu rodzinnego w Lubinie zależeć będzie los dwóch 15-latek, które w miniony piątek pobiły się niedaleko budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie. Już wiemy, że poszło o kompletną bzdurę – jedna dziewczyna, idąc korytarzem, miała powiedzieć do drugiej, że by ta szła szybciej lub się przesunęła. Użyła do tego zdecydowanie innych słów, które do publikacji się nie nadają. Jednak właśnie to wywołało napad agresji u drugiej z dziewczyn. Teraz dziewczyny poniosą konsekwencje swoich czynów. Ale nie tylko je mogą spotkać nieprzyjemności.

Sprawą zajęła się już lubińska policja.

– Ustalamy okoliczności i przyczyny tego zdarzenia – powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. – Poszkodowana 15-latka trafiła do szpitala. Całość zgromadzonych przez policję materiałów zostanie przekazana do sądu ze względu na to, że są to osoby nieletnie – dodaje policjantka.