Dwie 15-latki pobiły się pod szkołą. Nikt nie reagował [FILM, ZDJĘCIA]

O co poszło? Tego nikt oficjalnie nie mówi. Słychać jedynie, że jedna dziewczyna ma przeprosić drugą. Sprawą zajęła się już policja. Pobita 15-latka trafiła do szpitla. Przechodzi badania.

- Ustalamy okoliczności i przyczyny tego zdarzenia - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Poszkodowana 15-latka trafiła do szpitala. Całość zgromadzonych przez policję materiałów zostanie przekazana do sądu ze względu na to, że są to osoby nieletnie - dodaje policjantka.