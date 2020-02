Fundacja Polska Miedź wspiera budowę repliki polskiego komputera ODRA 1305 [FILM, ZDJĘCIA]

Wolontariusze KGHM pomogli podopiecznym Domu Krótkiego Pobytu

Nowy aparat fotograficzny, zmywarka do naczyń i maszyny do szycia trafiły do podopiecznych Domu Krótkiego Pobytu w Przemkowie. Dary przekazali wolontariusze KGHM, a do ich zakupu przyczynili się wszyscy pracownicy Spółki, którzy wrzucili pieniądze do puszek przedświątecznej akcji...