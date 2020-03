Polska Miedź wstrzymuje kontrole trzeźwości

- Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. czasowo zawiesza wstępną kontrolę trzeźwości na dwa tygodnie, począwszy od 13 marca 2020 roku. Podtrzymujemy kontrole w wyniku powzięcia uzasadnionego podejrzenia stanu po spożyciu alkoholu lub spożywania alkoholu w czasie lub miejscu pracy oraz kontrole losowe - mówi prezes KGHM Marcin Chludziński. - Nasza decyzja podyktowana przede wszystkim szczególnymi emocjami, jakie, mimo braku racjonalnych, naukowych podstaw, budzą masowe badanie trzeźwości pracowników, w sytuacji zagrożenia rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem.Podkreślamy jednocześnie, że badania trzeźwości są niezwykle istotne dla bezpieczeństwa pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Tylko w ostatnim tygodniu kilkanaście osób pod wpływem alkoholu usiłowało wejść na teren naszych zakładów produkcyjnych. Każda z nich to potencjalnie śmiertelne niebezpieczeństwo dla kolegów. Dlatego nieprawidłowe wyniki tzw. wyrywkowych kontroli będą egzekwowane z bezwzględną surowością.

Pracownicy Polskiej Miedzi muszą mieć świadomość, że każdy kto nie spełni wymogu całkowitej trzeźwości w miejscu pracy,

musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami, z utratą pracy włącznie.

- Ze względu na troskę o zdrowie pracowników, przeprowadziliśmy szczegółową analizę bezpieczeństwa procedur oraz trybu badania. Prof. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, w swojej opinii podkreślił, że badanie alkomatem typu świeczka nie stanowi zwiększonego zagrożenia dla badanego. Według jego opinii stosowanie się do wytycznych dotyczących właściwego przeprowadzenia badania skutecznie chroni także osobę badającą - dodaje prezes Chludziński. - Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. stoi na stanowisku, że niewspółmiernym ryzykiem życia i zdrowia pracowników, w stosunku do przeprowadzonego badania, jest dopuszczenie do pracy osoby nietrzeźwej - dodaje.