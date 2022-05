Antyczne perełki i nie tylko. Zobacz, jakie okazje można w sobotę wypatrzeć na lubińskiej giełdzie! Andrzej Jaworski

Na lubińskiej giełdzie zlokalizowanej przy stadionie Zagłębia Lubin można kupić i sprzedać niemal wszystko. Nie brak tu także oryginalnych staroci, antycznych perełek i zakupowych okazji, które mogą skusić nawet wytrawnego kolekcjonera. Zestaw zegarów Ślązak, Wiedeńczyk czy Napoleon z lat 20. XX wieku. Z tego samego okresu obrazy olejne, w tym najstarszy w kolekcji z początków XX wieku, o tematyce myśliwskiej oraz wiekowe kufry w doskonale zachowanym stanie. Możemy tu wypatrzeć w jednym miejscu sprawny sprzęt grający z lat 80-tych, stary afrykański bęben obszyty skórą w paski zebry, zaś tuż obok unikatową zabawkę z lat 60. XX wieku - autobus legendarnej grupy The Beatles. Uwagę zwracają zabytkowe młynki do kawy, kolekcje szwedzkich ksiąg z XIX wieku, jak Biblia z 1890 roku, a także muzealna kasa fiskalna, na której - wedle zapewnień właściciela - po wlaniu tuszu możemy drukować paragony. Nic, tylko handlować na lubińskiej giełdzie... Spójrz, jakie okazje można co tydzień wypatrzeć na giełdzie w Lubinie!