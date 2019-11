Zbędnych kilogramów możesz się pozbyć chirurgicznie

Uciekając przed policją, chciał zepchnąć radiowóz z drogi [FILM]

Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 18-latkowi, który jadąc samochodem nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mimo wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierujący nie stosował się do poleceń policjantów. Później tłumaczył, że oglądał wiele pościgow w telewizji i też chcia...