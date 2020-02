Zaginął Marek Urbanowicz. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu

Pijany holował swoją koleżankę na rowerze... aż wpadła pod samochód

Z dość nietypowym zdarzeniem drogowym spotkali się policjanci lubińskiej drogówki. Funkcjonariusze zostali wezwani do potrącenia 22 – latki w jednej z miejscowości na terenie gminy Lubin. To jak doszło do potrącenia wszystkich wprawiło w osłupienie!