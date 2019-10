Zadbaj o zęby swojego dziecka. Ruszył program profilaktyczny

Tłumy ludzi przyjechały na Święto Miodu i Wina w Przemkowie. ZDJĘCIA

W przemkowskim parku trwa jedno z największych polskich imprez poświęconych miodom winom. Do tego niewielkiego miasta w powiecie polkowickim co roku przyjeżdża wielu wystawców jak i odwiedzających. Dożynki pszczelarzy potrwają do niedzieli, 29 września.