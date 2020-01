Z butelką wódki wsiadł za kółko. Wylądował w rowie

O pijanym kierowcy mundurowych powiadomili inni użytkownicy dróg, którzy widzieli auto jadące slalomem

w kierunku Legnicy. Jeden z nich jechał za zatrzymanym 28-latkiem.

– Jak poinformował zgłaszający, mężczyzna siedzący za kierownicą forda, jechał całą szerokością drogi, zmuszając innych kierowców jadących z naprzeciwka do zjeżdżania na pobocze. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Na miejsce oficer dyżurny natychmiast wysłał patrol - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Dojeżdżając we wskazane miejsce, policjanci zauważyli w rowie pojazd, a w środku za kierownicą siedział 28-letni mieszkaniec Lubina. Obok niego leżała pusta już butelka po alkoholu. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Badanie wykazało ponad 3 promile alkoholu w organizmie nieodpowiedzialnego 28-latka.

Zatrzymany mężczyzna tłumaczył policjantom, że pokłócił się z dziewczyną, wsiadł do samochodu i wyruszył w podróż. W trakcie jazdy pił alkohol. Po pewnym czasie stracił panowanie nad autem.