Wyszli na tory walcząc o pociąg. Zapłacą za to? [ZDJĘCIA]

Uczestnicy protestu nie czują się winni. Nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania zeznań. - Jesteśmy tym wszystkim zbulwersowani. Zaledwie kilka dni temu rząd podjął decyzję o przeciwdziałaniu wykluczeniu kolejowemu. Więc po co my tu jesteśmy - pytał Tadeusz Kosturek sołtys Raszówki. - W trakcie protestu nie wyszliśmy na tory, chodziliśmy po remontowanej części przejazdu. Przede wszystkim, przez czas naszego niby protestu żaden pociąg nie jechał tą trasą.

W sądzie pojawił się również obrońca obwinionych. – To jest błąd komunikacyjny pomiędzy zarządem Kolei Dolnośląskich, a mieszkańcami Raszówki. Jak się okazało kilka godzin później, pan Myrda i prezes Kolei zajęli stanowisko, że pociąg będzie przejeżdzał przez Raszówkę, więc ta sprawa w naszej ocenie powinna zostać umorzona z uwagi na to, że to jest prawo obywateli do wyrażania swoich poglądów - powiedział mecenas Łukasz Mika.