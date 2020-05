Wizyta w sklepie, szczególnie takim z damską bielizną, może być stresująca dla młodego mężczyzny, ale żeby od razu grozić ekspedientce zabawkową bronią... Szczegóły poniżej.

Tłumaczył się, że będąc z partnerką w sklepie i dokonując zakupów, czuł się obserwowany przez ekspedientkę i zdawało mu się, że ta myśli, że chce coś ukraść. Kobieta jednak widząc niezdecydowanie klientów chciała tylko coś doradzić. Początkowo agresja słowna mężczyzny przerodziła się w groźby, kiedy pracownica poprosiła go o należyte zachowywanie się. Nie pomogły nawet prośby jego partnerki, aby się uspokoił - informuje asp. Krzysztof Pawlik z lubińskiej policji.

Policjanci z Lubina interweniowali w jednymZe zgłoszenia wynikało, że młody mężczyzna, który wraz z partnerką robił tam zakupy wulgarnie zwracał się do ekspedientki, a w pewnym momencie sięgnął nawet po przedmiot do złudzenia przypominający broń palną.Dzięki dokładnemu opisowi, sprawca szybko został zatrzymany iNapastnik to 23 - letni mieszkaniec gm. Chocianów.Przy mężczyźnie znaleziono pistolet na kulki. Sprawca usłyszał zarzuty i za przestępstwo którego się dopuścił odpowie przed Sądem, za co grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.