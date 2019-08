Uciekał przed policją bo nie miał uprawnień do jazdy na motocyklu. Wpadł

Na widok policjantów młody motocyklista zaczął uciekać. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. Kiedy policjanci upewnili się, że mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń, zatrzymali go.

Po wylegitymowaniu okazało się, że kierowca to mieszkaniec gminy Lubin w wieku 21 lat. Był trzeźwy. Jednak szybko wyszło na jaw dlaczego nie chciał zatrzymać się do kontroli. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że młody mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania motocyklem, a dodatkowo pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, 21-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.