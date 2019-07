Tysiące mieszkańców korzysta z pociągów. Jeżdżą też ci z gminy! [ZDJĘCIA]

Takie plany miał prezydent Lubina, Robert Raczyński, który przekonywał, że najważniejsze jest nie to by zabrać jak największą liczbę pasażerów z okolicznych miejscowości, ale to, by jak najszybciej dotrzeć do Wrocławia.

Nie pomogły rozmowy, nic nie przekonywało gospodarza Lubina do tego, że mieszkańcy wsi też chcą mieć dostęp do kolei, tym bardziej, że przystanki i tory zostały w tych wsiach wyremontowane za duże pieniądze. To doprowadziło do konfliktu, który zakończył się protestem na torach. 8 czerwca tego roku kilkuset mieszkańców gminy Lubin zablokowało możliwość przejazdu na trasie. Zrobili to w czasie, w którym na lubińskim dworcu odbywała si,ę wielka feta z okazji powrotu kolei, a jej punktem kulminacyjnym miał być przyjazd pociąg. Ten jednak do Lubina nie dojechał.

Zadowolony z takich wyników jest wójt gminy wiejskiej Lubin Tadeusz Kielan. - Zdawaliśmy sobie sprawę z potrzeby uruchomienia połączeń kolejowych w naszym regionie, ale nie spodziewaliśmy się, aż tak dużego zainteresowania tą formą transportu. Wynik jest doskonały zarówno jeśli chodzi o region, jak i naszą gminę. Kolej ruszyła w okresie wakacyjnym, co pozwala sądzić, że tendencje jej wykorzystania mogą być wyłącznie wzrostowe. We wrześniu do grupy pasażerów dołączą uczniowie, a w październiku studenci - powiedział nam. - Gmina Lubin zamierza bardzo mocno zaangażować się w kampanię promocyjną połączeń kolejowych, ponieważ chcemy, by wszyscy nasi mieszkańcy wiedzieli, jakie korzyści niesie aglomeracyjny transport. Wystąpiliśmy już do Kolei Dolnośląskich o udostępnienie nam siatki połączeń, która jasno i czytelnie wskaże możliwości komunikacyjne wynikające z funkcjonującego rozkładu jazdy. Dzięki lokalnym połączeniom można dotrzeć do wielu ciekawych miejsc. Takie wycieczki zaproponujemy uczniom, seniorom, radnym czy sołtysom. Z jednym biletem, przesiadając się z pociągu na pociąg, można zwiedzić trzy kraje Euro Nysy.