Tygodniowy przegląd prasy 24.09.2023: Lubin, 17.09-23.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Przegląd tygodnia: Lubin, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Mauzoleum rodziny Wagner w Dziećmorowicach. Smutny obraz rozszabrowanego grobowca. Poruszające ZDJĘCIA Takie miejsca, jak mauzoleum na poniemieckim cmentarzu w Dziećmorowicach, budzą ciekawość, grozę, wprawiają w zadumę. Górujący nad cmentarzem grobowiec rodziny Wagner jest bardzo okazały, monumentalny. Przykuwa uwagę. Niestety, także bardzo zniszczony i rozszabrowany. Nikt nie zadbał o to, by ocalić od zapomnienia to miejsce. Choć są mauzolea, które miały więcej szczęścia i które wyremontowano dla potomnych. 📢 Napadł z bronią na bank przy ulicy Kamiennej we Wrocławiu i uciekł. Trwa policyjna obława ZDJĘCIA Napad z bronią na bank we Wrocławiu. Sprawca przyłożył pracownicy banku broń do głowy! Do dramatycznych wydarzeń doszło dzisiaj, 22 września 2023 roku w banku we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 115. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia.

📢 Jubileusz Zakładów Górniczych Lubin. Najstarszy oddział KGHM wydobywa miedź już 55 lat Zakłady Górnicze Lubin obchodzą jubileusz 55-lecia – to pierwsza i najstarsza kopalnia KGHM, która otworzyła drogę do największego złoża rud miedzi w Europie.

Tygodniowa prasówka 24.09.2023: 17.09-23.09.2023 Lubin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jakie ptaki odlatują na zimę i dokąd się wybierają? Są też takie, którym mrozy niestraszne My zakładamy ciepłe swetry i kurtki, niektóre zwierzęta szykują się do zimowego snu i zbierają zapasy jedzenia, a część ptaków odlatuje do cieplejszych krajów, by wrócić do Polski na wiosnę. Przemierzają nawet kilka tysięcy kilometrów, żeby wygrzewać się w słońcu, kiedy u nas jest zimno i ponuro. Jakie ptaki odlatują na zimę i dokąd właściwie się wybierają?

📢 Madera: 15 najlepszych atrakcji na jesienny urlop. Muzeum Cristiano Ronaldo, pływanie z delfinami, zjazd w koszu i inne pomysły na zabawę Madera to wymarzona wyspa na urlop dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, pięknej przyrody i nietypowych atrakcji. Tutejsze piesze szlaki są unikalne w skali świata, krajobrazy zachwycają, a na miłośników sportu czeka prawdziwa gratka: muzeum poświęcone Cristiano Ronaldo. Dlaczego warto odwiedzić Maderę zwłaszcza jesienią? Które miejsca koniecznie trzeba odwiedzić? Przekonajcie się. 📢 23 września zaczyna się jesień. Wybierzcie się na spacer. Na Dolnym Śląsku są miejsca, gdzie jesienią jest wyjątkowo pięknie W tym roku zarówno jesień kalendarzowa, jak i astronomiczna rozpocznie się tego samego dnia - w sobotę 23 września. Wykorzystajcie weekend, pożegnajcie lato i przywitajcie jesień długim spacerem, wyprawą w góry, do lasu lub nad jeziora. Na Dolnym Śląsku, są miejsca, gdzie jesienią jest niesamowicie, nawet jeżeli za oknem aura jest deszczowa. Poznajcie je.

📢 Dolny Śląsk: Gmina sprzedaje cudowny pałac. Widoki z wieży są rewelacyjne! O planach sprzedaży okazałej rezydencji królów pruskich, gmina Mysłakowice w powiecie karkonoskim, mówiła od dawna. Teraz są konkrety. Przetarg na pałac z XVIII wieku wyznaczono na 10 października. Pieniądze ze sprzedaży pójdą na dokończenie budowy nowoczesnej szkoły. Ile trzeba mieć milionów, by zamieszkać w posiadłości królów? Kliknij galerię i poznaj historię pałacu w Mysłakowicach. 📢 14,5 mln zł dla Szpitala Latawiec w Świdnicy z rządowego dofinansowania. Pieniądze pomogą ratować życie mieszkańców regionu na SOR Szpital Latawiec w Świdnicy jako jedyny na Dolnym Śląsku otrzyma miliony rządowego dofinansowania. - Pieniądze zostały przyznane ponad podziałami politycznymi, bo zdrowie i życie pacjentów jest najważniejsze - mówi minister Michał Dworczyk, który przekazał dobrą wiadomość dyrekcji oraz władzom miasta i powiatu świdnickiego. To 14,5 mln zł na ratowanie życia mieszkańców miasta i regionu.

📢 7 października Bieg Pokoju w Głogowie. Na imprezę zaprasza KGHM. Wśród nagród m.in. zjazd do kopalni, przejażdżka czołgiem i lot śmigłowcem Ruszyły zapisy na Bieg Pokoju 2023 w Głogowie. Impreza odbędzie się w sobotę, 7 października na terenie toru motocrossowego na Górkowie. Wśród nagród m.in. zjazd pod ziemię do jednej z kopalń KGHM, wizyta w Hucie Miedzi Głogów, lot śmigłowcem czy voucher na lot w symulatorze lotów samolotem C295M. 📢 Odsłonili pomnik pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marii Kaczyńskiej i 94 osób towarzyszących, którzy zginęli w 2010 roku Na przełęczy kłodzkiej na styku powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego odsłonięto pomnik pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marii Kaczyńskiej oraz 94 osób towarzyszących, którzy polegli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

