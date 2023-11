Prasówka tygodniowa z 26.11.2023 w Lubinie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze domy pod lasem na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Własny azyl w zasięgu ręki! Oferty, zdjęcia, ceny”?

Przegląd tygodnia: Lubin, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze domy pod lasem na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Własny azyl w zasięgu ręki! Oferty, zdjęcia, ceny Marzycie o własnym domu pod lasem? Prezentujemy kilka atrakcyjnych domów w różnych rejonach Dolnego Śląska. Gdy za oknem szaruga, może warto pomyśleć, jak by to było mieć własny las, a nawet staw czy jezioro? Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/. 📢 Dacie wiarę? Aż 230 mln lat ma ryba znaleziona pod ziemią w kopalni KGHM. Skąd się tam wzięła? Dacie wiarę? Aż 230 mln lat ma ryba znaleziona w kopalni Lubin należącej do KGHM. Odcisk ryby prehistorycznego gatunku świetnie się zachował w skamielinie znalezionej w łupku miedzionośnym na głębokości ok. 640 metrów.

📢 Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży kinowym hitem. Zagrał w nich Wrocław i okolice Wałbrzycha Superprodukcja filmowa Igrzyska Śmierci: Ballada ptaków i węży tuż po premierze są obwołane kinowym hitem. Hollywood osadziło akcję we Wrocławiu, ale mało kto wie, że Dwunasty Dystrykt zagrały okolice Wałbrzycha. I nie były to sceny z mrocznych kopalni, ale najpiękniejsze sielskie widoczki wśród przyrody. Podpowiadamy, gdzie pod Wałbrzychem gościła ekipa filmowa i jak długo goszczą one na ekranie.

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Lubin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szukają sponsorów dla złotego pociągu w Głuszycy. Przed nimi operacja wydostania go z hali po zakładach zbrojeniowych. Mamy ZDJĘCIA O złotym pociągu w byłych halach zbrojeniowych we wsi Grzmiąca w Głuszycy głośno zrobiło się w 2016 r. Obiektem zainteresowały się telewizje z całego świata. Nic dziwnego. Poszukiwania pociągu rozpalały wyobraźnię poszukiwaczy skarbów na wszystkich kontynentach. Trzy słowa: Wałbrzych i Złoty Pociąg odmieniane były we wszystkich językach. Pojawił się też pomysł, by w Głuszycy stworzyć miejsce nawiązujące do legendy z prawdziwym pociągiem w skali 1:1. Do dawnej fabryki mebli, a wcześniej zakładów zbrojeniowych zajrzał dla nas Michał Jabłoński. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Piękna zima i mnóstwo śniegu w Zieleńcu! Przygotowują już stoki dla narciarzy. Sezon narciarski 2023: ceny, godziny otwarcia FILM, ZDJĘCIA Dzisiaj, 23 listopada w Zieleńcu, znanym w Polsce ośrodku narciarskim, który znajduje się w gminie Duszniki - Zdrój w powiecie kłodzkim, jest biało. Ruszyło też naśnieżanie stoków w Zieleniec Sport Arena. Jeśli tylko pogoda i zimowa aura się utrzyma sezon zimowy w tym ośrodku ruszy już z początkiem grudnia. W Zieleńcu jest mnóstwo śniegu, tutaj króluje już prawdziwa zima. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Jaś i Małgosia na pewno by jedli! Zobacz jak wyglądają piernikowe dekoracje na wrocławskiej wystawie świątecznej w Kolejkowie Chatki z piernika, bohaterowie baśni i bajkowe stworki - wszystkie stworzone z lukrowanego piernika. znów zawitały do Wrocławia. Tegoroczna, słodka wystawa w Kolejkowie zachwyca, a zapach niesie się po okolicy. Sprawdź, za ile i do kiedy możesz oglądać "Miasto z Piernika".

📢 Już wiemy jak będą przebiegały tegoroczne obchody górniczego święta w Lubinie KGHM Polska Miedź SA szykuje się do świętowania dnia patronki górników - św. Barbary. 📢 Nowości na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Trwa montaż domków, otwarcie 24 listopada FILM, ZDJĘCIA Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu wciąż przypomina plac budowy, ale ożyje i rozbłyśnie tysiącem świateł już w piątek, 24 listopada, o godzinie 17:00. Od lat jest to największa atrakcja Dolnego Śląska związana ze Świętami Bożego Narodzenia. Przyjeżdżają tu mieszkańcy z całego województwa, by poczuć świąteczny klimat. W tym roku na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu będzie kilka nowości. 📢 Tragiczny wypadek w Łagiewnikach koło Dzierżoniowa. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Droga zablokowana! Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj, 21 listopada w Łagiewnikach na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Zginęły trzy osoby w tym dziecko. Samochody zderzyły się na DK 98 ok. godz. 14.00. Droga jest zablokowana.

📢 Nowe złoża w pobliżu Głogowa jednak dla KGHM. Sąd wydał wyrok kasacyjny Wiceprezes KGHM poinformował o wygranej miedziowego giganta w sporze ze spółką Leszno Copper o złoża w okolicach Głogowa. Decyzję w tej sprawie wydawał Naczelny Sąd Administracyjny.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?

W jakim kierunku powinna się zmieniać UE?