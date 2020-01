Tak ma wyglądać szpital psychiatryczny w Lubinie [ZDJĘCIA]

PARK OF POLAND największy w Europie wodny park rozrywki prawie gotowy. Kiedy otwarcie? [NAJNOWSZE ZDJĘCIA]

PARK OF POLAND, wodny park rozrywki, powstał w Mszczonowie (między Łodzią i Warszawą). Pierwsi goście będą mogli skorzystać z wodnej części parku rozrywki już w lutym 2020. Gotowa jest już m.in. mozaika nawiązująca do słynnej starożytnej świątyni z Kambodży (do Angkor Wat) i najd...