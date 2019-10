Szukają chętnych do zostania rodzicem zastępczym

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim jeśli spełni kilka warunków. Między innymi nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, wypełnia obowiązek alimentacyjny, nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych i jest zdolna do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone m.in. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.