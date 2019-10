Szaleniec na drodze. W kilka minut zarobił tyle punktów, że stracił prawo jazdy [FILM]

Mężczyzna w obszarze zabudowanym pędził 113 km/h, wyprzedzał inne auto na oznakowanym przejściu dla pieszych, nie stosował się do linii podwójnej ciągłej, a chwilę wcześniej nie zastosował się do zakazu wyprzedzania.

- Policjanci ruchu drogowego lubińskiej komendy, należący do specjalnej grupy SPPED, patrolując radiowozem nieoznakowanym drogę krajową nr 36, zauważyli pędzącego kierowcę seata. Zanim funkcjonariusze zatrzymali nieodpowiedzialnego mężczyznę, ten zdążył, przez krótką chwilę, popełnić całą serię niebezpiecznych, zagrażających innym uczestnikom ruchu drogowego, wykroczeń – powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin, - Jak się okazało, 34-letni mieszkaniec powiatu głogowskiego przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym - na liczniku miał 113 km/h. Ponadto, wyprzedzał inny pojazd na oznakowanym przejściu dla pieszych i nie dostosował się do linii podwójnej ciągłej. 500 metrów wcześniej nie zastosował się do znaku b-25 – zakaz wyprzedzania.