Straciła prawie 7 tysięcy. Kobieta dała się oszukać!

62 – letnia kobieta poinformowała funkcjonariuszy, iż wybrała z banku pieniądze w kwocie 25 tys. złotych. Następnie poszła w kierunku domu.

- Na jednej z ulic zauważyła mężczyznę, który podnosił z ziemi dolary, a następnie chciał się nimi podzielić z kobietą. W tym momencie podszedł drugi ze sprawców i chcąc odzyskać niby utracone pieniądze, twierdził, że to 62-latka jest w ich posiadaniu – mówi Sylwia Serafin. – Oszuści spowodowali zamieszanie. Zdezorientowana pokrzywdzona wykonała wszystkie polecenia jednego z mężczyzn. Sprawca poprosił kobietę, by pokazała mu swoje pieniądze. Gdy lubinianka wyciągnęła gotówkę, mężczyzna szybko przeliczył plik, a następnie zwrócił go pokrzywdzonej. Jak się później okazało o kwotę 6900 mniej.

Obaj mężczyźni szybko oddalili się z miejsca przestępstwa. Kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustów, kiedy sama przeliczyła pieniądze.