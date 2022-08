Lubin: Wiózł w aucie za dużo pasażerów. Kierowca nie miał uprawnień, a samochód aktualnych badań technicznych

Policjanci ruchu drogowego wykonując czynności na jednej z ulic miasta, zwrócili uwagę na samochód marki Volkswagen, którym podróżowało łącznie z kierowcą sześć osób, a więc o jedną za dużo. Po zatrzymaniu do kontroli i sprawdzeniu w policyjnych systemach, okazało się, że za kierownicą tego auta znajduje się 25-letni obywatel Słowacji, który posiada sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, wydany przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

- Mundurowi w trakcie kontroli ustalili również kolejny powód wskazujący, że kierujący nie powinien wyjechać na drogę tym samochodem, gdyż ma zatrzymany dowód rejestracyjny w związku z brakiem badań technicznych. Funkcjonariusze stwierdzili także w tym aucie nadmierne zużycie bieżnika na osi przedniej – informuje asp. szt. Sylwia Serafin z KPP w Lubinie.



25 – latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Samochód, którym podróżował został odholowany na policyjny parking. Mężczyzna zostanie doprowadzony do Sądu Rejonowego w Lubinie, gdzie sąd rozpatrzy jego sprawę w postępowaniu przyspieszonym.

Niestosowanie się do sądowego zakazu, zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.