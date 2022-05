LUBIN Zamówili lawetę, ukradli samochód i sprzedali go na złom. Potem zrobili zakupy i taksówką wrócili do domu Anna Ickiewicz

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej odzyskali pojazd marki Audi, skradziony z jednego z parkingów na terenie miasta. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzaną o tę kradzież parę. Okazali się nimi 25-letnia kobieta i jej 42-letni partner. Za zarobione w ten sposób pieniądze, zrobili zakupy w sklepie, a do domu wrócili taksówką. Oboje trafili do policyjnej celi i usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.