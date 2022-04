Startuje kolejna odsłona popularnej promocji Kolei Dolnośląskich, która umożliwia podróżowanie na jednym bilecie, aż przez 6 dni

Z Lubina sześć dni na jednym bilecie i bez limitu przejazdów

Każdy pasażer kupujący bilet „Weekend z KD” w cenie 49 złotych będzie mógł skorzystać z nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich. Oferta będzie obowiązywać na przejazdy od godz. 18 w piątek, 29 kwietnia, aż do godz. 6 w środę, 4 maja.

– Tegoroczna majówka to doskonała szansa do odwiedzenia zakątków Dolnego Śląska. Dlatego postanowiliśmy wydłużyć obowiązywanie ”Weekendu z KD” o dodatkowe dni, aż do środy, dając Dolnoślązakom szansę na wygodne podróże w jeszcze korzystniejszej cenie. Szczególnie gorąco polecam okolice Milicza ze wspaniałymi trasami rowerowymi, Szklarską Porębę i pobliskie górskie szlaki czy przygraniczne czeskie miejscowości, które cieszą się niesłabnącą popularnością – zachęca Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.