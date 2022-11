To już 2 miesiące od wielkiego otwarcia "Cuprum Park" w Lubinie. Co się zmieniło?

Tłumy na otwarciu "Cuprum Park". Zobacz jak bawili się lubinianie

Otwarcie "Cuprum Park" było ogromnym wydarzeniem, na którym licznie zgromadzili się mieszkańcy Lubina i okolic. Klienci obdarowywani byli prezentami, a sklepy zorganizowały specjalne, inauguracyjne promocje. Było to święto, które odbyło się w pozytywnej atmosferze, której towarzyszyła muzyka, grana z postawionej na parkingu scenie. Przed samym otwarciem, największym zainteresowaniem cieszyły się sklepy Media Expert oraz Carrefour, jednak sprzedawcy z pozostałych sklepów nie mogli narzekać na nudę. Od początku w "Cuprum Park" działały takie sklepy jak: Half Price, CCC, Takko, Rossman, Maxi ZOO, Media Expert, Dealz, Sinsay, Carrefour, Tilia, Cukiernia Zielińscy, In Medio Trendy oraz Perfect Vision. Atrakcją główną wydarzenia były dwa wyrzuty piłeczek i możliwość wygrania naprawdę dużych pieniędzy. Organizatorzy w taki sposób rozdali uczestnikom ponad10 tys. zł.

Początek listopada przyniósł kolejne otwarcie. Multimarket "Jula" inaugurował w Lubinie

Multimarket "Jula" oficjalnie otworzył się w Lubinie. Sklep, w którym znaleźć możemy różnego rodzaju sprzęty budowlane oraz tzw. akcesoria "zrób to sam", swoją inaugurację świętował przez 2 dni. Pierwsze otwarcie, na które zaproszeni zostali specjalni goście, miało miejsce 8 listopada w godzinach wieczornych. To właśnie wtedy pierwsze osoby mogły skorzystać z usług multimarketu. W tym dniu na scenie, która pojawiła się obok wejścia do sklepu, pojawił się coverband "Backstage Acoustic", który cieszył uszy gości coverami wielu znanych utworów. Drugie otwarcie było skierowane do wszystkich mieszkańców. Odbyło się ono 9 listopada i to właśnie w tym dniu nastąpiło oficjalne otwarcie multimarketu, które sprawiło, że przed sklepem pojawiło się wielu majsterkowiczów oraz fachowców budowlanych. Z postawionej dzień wcześniej sceny puszczane były piosenki, które znane są wszystkim starszym i młodszym lubinianom. Pracownicy sklepu na oba wydarzenia zorganizowali poczęstunek, który miał być formą podziękowania za przybycie dla pierwszych klientów.