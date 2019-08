Sprzedawcy oszukują w sieci. Uważajcie na to co zamawiacie!

- Sprawdź w Internecie jak sprzedawca i jego sklep został oceniony i ile jest o nim opinii. Zwróć uwagę, czy opinie uwiarygadniają, że komentujący faktycznie nabył dany towar; - prawo wymaga od sprzedawców podania pełnych danych rejestrowych przedsiębiorcy. Brak numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu firmy powinien być sygnałem ostrzegawczym; - sprzedawca ma obowiązek opublikować regulamin określający szczegółowe zasady zawierania umowy przez Internet. Sprawdź czy taki dokument istnieje, jest czytelny i zrozumiały. Prawo daje Ci możliwość zwrotu zakupionych towarów. Sprawdź czy sprzedawca nie utrudnia wykonania Twojego prawa regulaminem lub procedurami dokonywania zwrotów; - jeżeli ktoś żąda płatności z góry i podaje dane wyłącznie jednej opcji płatności, skorzystanie z niej może być ryzykowne. Godne zaufania serwisy zazwyczaj oferują różne opcje płatności, z których najpopularniejsze to karta kredytowa oraz szybkie, bezpośrednie płatności za pośrednictwem różnych banków. Operatorzy płatności, którzy obsługują sprzedawców internetowych często oferują dodatkowe programy ochrony kupujących; - zachowaj korespondencję ze sprzedawcą. Do czasu zakończenia całości transakcji i otrzymania towaru. Na wszelki wypadek zachowaj całość korespondencji elektronicznej ze sprzedawcą.

Na co należy zwrócić uwagę przy zakupach w Internecie:

- Osoba, która stała się ofiarą oszustwa internetowego ma prawo złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Ze względu na możliwość utraty lub zniszczenia danych informatycznych zawiadomienie o popełnieniu tego typu czynu, należy złożyć możliwie w jak najkrótszym czasie od momentu jego ujawnienia. Zwiększa to szanse organów ścigania na zabezpieczenie kompletnego materiału dowodowego i ustalenie sprawcy - powiedział nam Przemysław Rybikowski z polkowickiej komendy, która teraz prowazi 22 takie postępowania.

Zapłacenie za przedmiot i nie otrzymanie go, to nic innego jak oszustwo. Kodeks Karny przewiduje za ten czyn karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności.