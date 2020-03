Śmierć na drodze. Zginął przygnieciony samochodem [ZDJĘCIA]

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze dojazdowej do Dziewina w gminie Ścinawa. Policja ustala przyczyny zdarzenia, w którym jeden mężczyzna zginął ,a drugi w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Ze wstępnych ustalen policjantów wynika, że kierujący audi A3 jadąc po drodze szutrowej w pewnym momencie stracił panowanie nad samochodem. Ten wypadł z drogi i przekoziołkował kilkadziesiąt metrów dalej. Niestety auto przygniotło jednego z mężczyzn, który zginął na miejscu. Drugi z nich - nie ustalono jeszcze czy to kierowca czy pasażer samochodu - wypadł z dachującego auta i znaleziony został kilkanascie metrów dalej w zaroślach. Jest w stanie ciężkim. Przetransportowano go do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mundurowi ustalają dokładny przebieg i przyczyny wypadku.