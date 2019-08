Ścinawa zaprasza na dożynki. Doskonała zabawa gwarantowana!

Jak nakazuje tradycja, za tegoroczne zbiory i zakończenie żniw oraz prac polowych w zdrowiu, rolnicy podziękują wspólnie, w szerokim gronie, przy dobrej muzyce i w miłej atmosferze. Nie zabraknie więc koncertów i animacji dla dzieci. Samą imprezę na błoniach poprzedzi natomiast msza w intencji rolników i działkowców, po której ulicami Ścinawy przejdzie korowód dożynkowy.

Tradycyjnie o sam obrządek zadba Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej. Dopiero po oficjalnej części rozpoczną się koncerty, animacje dla dzieci i specjalne warsztaty kulinarne. Rozstrzygnięte zostaną także dożynkowe konkursy, w tym ten najważniejszy, albowiem wybrany zostanie najpiękniejszy wieniec – w pierwszej kolejności z gminy Ścinawa, a następnie powiatu lubińskiego. Ten ostatni weźmie udział w rywalizacji na wojewódzkim święcie plonów.

Na scenie tego dnia zagrają: Power Play, Szula, 2 plus 1, Coctail Boys, a o 23:00 rozpocznie się zabawa taneczna.

– Kolejny raz zaszczyt organizowania tak ważnego dla powiatu lubińskiego święta przypadł w udziale Ścinawie. Dziękuję więc staroście lubińskiemu za to wyróżnienie i jestem przekonany, że w godny i miły dla wszystkich sposób podziękujemy razem za tegoroczne plony. Zapraszam wszystkich do udziału w uroczystościach i późniejszej zabawie. Naszym obowiązkiem jest kultywować piękne tradycje przodków – podkreśla burmistrz Krystian Kosztyła.