Ruszył nabór do Klubu Dziecięcego w gminie Lubin

To placówka skierowana dla dzieci w wieku od jednego roku do trzech lat, które mieszkają na terenie Gminy Lubin.

- W związku z panująca epidemią wypełnione karty zgłoszenia prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim, w zaklejonych kopertach z wypisanym imieniem i nazwiskiem dziecka. Będą one przyjmowane od poniedziałku do piątku w dni parzyste od 10:00 do 13:00, w dni nieparzyste od 13:00 do 16:00. Przed wrzuceniem karty do skrzynki prosimy zadzwonić domofonem do Klubu Dziecięcego - mówi Maja Grohman, rzecznik prasowy wójta gminy Lubin.

Wszelkie dokumenty niezbędne do złożenie w Klubie Dziecięcym dostępne są na stronie BIP Gminy Lubin.