Pytania do ZUS. Układ ratalny i zawieszenie składek

Zakładam własną firmę a ponieważ to dopiero początek to wiem, że mogę mieć problemy z uzyskaniem z niej dochodów, a tym samym z opłaceniem składek ZUS. Czy mogę złożyć wniosek o odsunięcie w czasie płatności tych składek? Alina

Pani Alino, rzeczywiście tak jest, że każdy płatnik może wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek. Jednakże należy to uczynić przed upływem ustawowego terminu płatności składek. Oznacza to, iż wniosek powinien być złożony w siedzibie ZUS lub nadany w placówce pocztowej najpóźniej w dniu terminu płatności składek, czyli 10-go dnia miesiąca dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i 15-go dnia m-ca dla płatników zatrudniających pracowników.

Jakie warunki należy spełnić by zawrzeć z ZUS układ ratalny? Jerzy

Panie Jerzy, najlepiej umówić się z doradcą ds. ulg i umorzeń, który poprowadzi pana przez wszystkie procedury związane z układem z ZUS. Doradcy są w każdej placówce ZUS. Potem należy złożyć wniosek i wymagane załączniki, a także opłacić ewentualne koszty egzekucyjne. W przypadku braku możliwości jednorazowego uregulowania kosztów egzekucyjnych istnieje możliwość wystąpienia z odrębnym wnioskiem o rozłożenie ich na raty. Układ ratalny to rozwiązanie dla firm, które mają zaległości w ZUS. Po podpisaniu umowy ZUS zamraża naliczone już odsetki i nie powiększa już ich kwoty. O ulgę w spłacie mogą ubiegać się obecni i byli płatnicy składek, a także osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za cudze zobowiązania, np. spadkobiercy. Warunki spłaty określane są w umowie i uzależnione od środków, jakie zobowiązany może przeznaczyć na spłatę długu. Układ ratalny pozwala przedsiębiorcom na uporządkowanie jego sytuacji. Jeżeli raty są płacone terminowo i w ustalonej wysokości oraz reguluje się bieżące składki, przedsiębiorca ma możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu o opłacaniu składek, które jest potrzebne m.in. w postępowaniu przetargowym. Gdy umowa jest realizowana ZUS nie podejmuje działań zmierzających do wyegzekwowania należności, a dotychczas prowadzone postępowanie egzekucyjne zawiesza. Do składek objętych ulgą nie nalicza się odsetek, w ich miejsce pobiera się natomiast opłatę prolongacyjną. Wnioski o rozłożenie zadłużenia na raty można składać elektronicznie przez profil PUE, pisemnie, bądź ustnie - do protokołu. Zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania. Gdy w firmie pojawiają się kłopoty z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne nie warto czekać z ich rozwiązaniem. Każde odkładanie sprawy na później powoduje, że z miesiąca na miesiąc coraz trudniej podnieść się spod ciężaru odsetek. A wystarczy tylko złożyć wniosek, by licznik z odsetkami zatrzymał się w miejscu. Klienci, którzy mają problemy z terminowym opłacaniem składek mogą liczyć na wsparcie naszych doradców do spraw ulg i umorzeń dostępnych w ZUS. Na podstawie informacji przedstawionych przez klienta, doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań dostosowane do jego indywidualnej sytuacji oraz możliwości finansowych. Zadaniem doradców jest również pomoc klientom w zgromadzeniu, przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Więcej informacji na temat ulg i umorzeń można uzyskać u doradcy ds. ulg i umorzeń w każdej jednostce ZUS oraz na stronie www.zus.pl.