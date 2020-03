Przerażona 83-latka obawiała się swojego wnuka. Przy policji nie był on taki "odważny"

Seniorka zgłosiła, że jej nietrzeźwy wnuk jest agresywny w stosunku do niej i w nerwach powybijał szyby w drzwiach wewnątrz mieszkania.

Mężczyzna miał zakrwawioną dłoń. Był to efekt wybijania szyb. Jak się okazało agresor nie był skory do rozmów z funkcjonariuszami i uderzył jednego z mundurowych w okolice klatki piersiowej. Napastnik został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem stosowania przez niego przemocy wobec swojej babci, rodzina została objęta procedurą „Niebieskiej Karty”. Agresywny wnuczek za przestępstwo którego się dopuścił wobec policjantów odpowie karnie przed Sądem za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.