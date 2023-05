Przegląd prasy z tygodnia 14.05.2023. Co działo się w Lubinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W piątek (12 maja) na Dolnym Śląsku doszło do śmiertelnego wypadku. Zginął motocyklista z Jawora, który uciekał przed policją. Pościg rozpoczął się w Wałbrzychu, a tragicznie skończył w Świdnicy. Sprawę wyjaśnia prokuratura.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie kierowcy, który na ul. Lwowskiej w Legnicy potrącił 8-letniego chłopca. Autor nagrania jechał przepisowo. Mówi, że "do końca życia zapamięta ten moment".

To miałby być najbardziej nowoczesny Rodzinny Park Rekreacji na Dolnym Śląsku na miarę Europy. Wizualizacje i szczegóły dotyczące inwestycji będzie można zobaczyć na Dniach Otwartych w Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów. Atrakcji będzie mnóstwo dla dzieci i dorosłych. Zaplanowano m.in. festyn i pokazy ogromnych maszyn.

MOP, czyli Miejsca Obsługi Podróżnych to parkingi przy drogach szybkiego ruchu i autostradach, gdzie można odpocząć w podróży, zjeść lub zatankować paliwo. Mało kto już pamięta, jak się kiedyś odpoczywało w takich miejscach. Zobaczcie zatem na zdjęciach z archiwum GDDKiA.

Cyberbezpieczeństwo, rozwój nowoczesnych technologii, cyfryzacja, – KGHM rozpoczyna nowy program edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Zagłębia Miedziowego oraz województwa lubuskiego „Cyfrowa przyszłość Miedzi”. Na początek współpracę podejmie 8 placówek. Projekt będzie koordynować oddział miedziowej spółki, Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Straszny wypadek na prywatnej posesji pod Strzelinem. We wtorek około południa, do oczka wodnego wpadła dwuletnia dziewczynka. Przypadkowi świadkowie zauważyli to dosyć późno, dziecko po wyciągnięciu na brzeg nie dawało już oznak życia. Rozgrywający się na oczach dorosłych dramat, spowodował, że przytomność straciły dwie osoby.

Sadysta w Kłodzku powiesił na lince psa i przywiązał do barierki przy moście, gdzie zostawił zwierzę na pewną śmierć. Czworonóg zwisając tracił przytomność. Na szczęście uratowali go kłodzcy policjanci, którzy w sam raz wracali z interwencji. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia.