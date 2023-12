Prasówka 24.12.2023 z całego tygodnia w Lubinie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dolina Szwajcarska w zimie - szczypta Tatr na Dolnym Śląsku - zobaczcie zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Lubin, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dolina Szwajcarska w zimie - szczypta Tatr na Dolnym Śląsku - zobaczcie zdjęcia Jeśli marzy Wam się zimowy górski krajobraz, gdy na dolnośląskich równinach wciąż mamy tylko szczyptę białego puchu, to zapraszamy do nas, do Doliny Szwajcarskiej. Oto miejsce o krok od serca miasta. Ulica Tatrzańska w Wałbrzychu to jedna z najwyżej położonych ulic w mieście. Widoki przepiękne, lecz warunki do życia są trudne. Zobaczcie sami jak tu pięknie i niełatwo w zimie. 📢 Najszybciej wymierające miasta Dolnego Śląska. Za 30 lat ich całe dzielnice znikną! Lista Do których miast na Dolnym Śląsku przenoszą się nowi mieszkańcy, które regiony rozwijają się, a które wyludniają? Na te pytania stara się odpowiedzieć "Prognoza ludności na lata 2023-2060". Przedstawiamy 15 najszybciej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady zmniejszą niemal o połowę! Oto one.

📢 Marzyłeś o tych kultowych przedmiotach z PRL-u? Sprzedają je Dolnoślązacy. Może pora, by zrobić prezent? Niesamowite przedmioty PRL-u zapadły nam w pamięć, ich niepowtarzalnego uroku i designu poszukujemy dla ozdoby oraz dlatego, że wiążą się z nimi cenne dla nas wspomnienia. Te sprawne rarytasy są też poszukiwane przez kolekcjonerów i sprzedają je obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Sprawdziliśmy co można kupić i za ile! Zobaczcie, może zechcecie zrobić sobie, lub bliskiej osobie, z nich prezent.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Lubin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek autokaru z 40 dziećmi na pokładzie - jechali do fabryki bombek do Złotoryi W miejscowości Wilczyce doszło do zderzenia autokaru z samochodem osobowym. Autokarem jechały dzieci z przedszkola przy ul. Krzemienieckiej w Legnicy. Miały odwiedzić fabrykę bombek w Złotryi.

📢 Magiczna świąteczna wioska w Jaszkowej Dolnej na Dolnym Śląsku. Migocze tysiące bożonarodzeniowych światełek. Zobaczcie WIDEO i ZDJĘCIA Jest na Dolnym Śląsku miejsce, gdzie magią świąt czuć bardziej. To Jaszkowa Dolna w powiecie kłodzkim, gdzie już po raz czwarty otwarta została świąteczna wioska! Kolorowe światełka migocące na tysiące sposobów przyciągają setki mieszkańców z całego regionu. To tutaj wybierają się na świąteczne spacery, by podziwiać piękne iluminacje. To jak ogrody światła na dolnośląskiej wsi! 📢 Niesamowite poranne i wieczorne niebo nad Dolnym Śląskiem - zobaczcie zdjęcia z Wałbrzycha! Mieszkańcy regionu regularnie obserwują niesamowite zjawiska atmosferyczne na wieczornym i porannym niebie. W ostatnich dniach feerię barw można było zaobserwować nad całym regionem. Mamy ciekawe zdjęcia z Wałbrzycha oraz okolic, gdzie zachód słońca 18 grudnia 2023 i wschód słońca 19 grudnia prezentował się wyjątkowo spektakularnie. Zobaczcie.

📢 Niesamowita sala doświadczania świata w SP2 w Miliczu, zobaczcie co tam się dzieje! FILM, ZDJĘCIA Czym jest sala doświadczania świata? W kontekście edukacji i muzeów, to przestrzeń, gdzie ludzie mogą zaangażować swoje zmysły, eksperymentować i odkrywać naukę, kulturę oraz sztukę poprzez interakcję z różnorodnymi eksponatami, eksperymentami, instalacjami lub symulacjami. 📢 Dolny Śląsk niebezpieczne zjawiska pogodowe. Meteorolodzy ostrzegają 21 grudnia 2023 Niesamowite barwy nieba w ostatnie poranki i wieczory to nie jest przypadek. Meteorolodzy ostrzegają, do świąt pogoda może się dać we znaki mieszkańcom Dolnego Śląska. 21 grudnia wydano alerty w tej sprawie! 📢 W miastach odwilż, a na Dzikowcu piękna zima. Zapraszają na narty w święta i w Sylwestra. I sensacja, otworzą górną część stoku! ZDJĘCIA W Boguszowie - Gorcach i miastach powiatu wałbrzyskiego oraz w całym regionie odwilż, a po zimie zostało tylko wspomnienie. Są jednak miejsca, gdzie można oddać się białemu szaleństwu. Na Dzikowcu w Boguszowie - Gorcach zjedziecie na nartach, sankach i ulepicie bałwana. OSiR zaprasza na narty w święta i Sylwestra i zapowiada otwarcie górnej części stoku! Na Dzikowcu zobaczycie białe święta. Jak przewidują meteorolodzy, w 1 i 2 dzień świąt będą opady śniegu. Tak wygląda zima na Dzikowcu w obiektywie Michała Jabłońskiego.

📢 Niezwykła galeria rękodzieła z drewna i stali powstała w Wałbrzychu. Zachwycające przedmioty w rustykalnych wnętrzach, zobaczcie ZDJĘCIA W Wałbrzychu powstała nowa Galeria rękodzieła stali i drewna. To połączenie dwóch światów i dwóch pasji wałbrzyszan wrażliwych na sztukę i piękno. Jarek Piątek tworzy prawdziwe dzieła sztuki z drewna, a Łukasz Sypek zakochany jest w metalu, przedmioty wychodzące spod jego ręki to małe arcydzieła. To niezwykłe połączenie można już podziwiać w Wałbrzychu, w klimatycznej przestrzeni przy ul. Chrobrego. 📢 Po śmierci Gabriela Seweryna Pogotowie Ratunkowe w Legnicy zalała fala hejtu. Stacja szykuje zawiadomienie do prokuratury Wciąż nie ma ostatecznych wyników sekcji zwłok Gabriela Seweryna (+56 l.), który zmarł nagle 28 listopada w głogowskim szpitalu. Prokuratura czeka na opinię biegłych, w tym na wyniki toksykologiczne. Tymczasem Pogotowie Ratunkowe w Legnicy szykuje do prokuratury zawiadomienie dotyczące internetowego hejtu.

📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski. 📢 Kuligi na saniach rogatych, turyści noszeni w lektykach i wędrowanie po schroniskach szlakiem pilznera. Tak się wypoczywało w Karkonoszach Nie tylko dzisiaj w Karkonoszach są tłumy. Turyści upodobali sobie Góry Olbrzymie już przed stu laty. W każdy weekend specjalnymi pociągami przyjeżdżali do Karpacza i Szklarskiej Poręby mieszkańcy Berlina, Drezna i innych niemieckich miast. Od razu szli w góry. Wędrowali od schroniska do schroniska i w każdym wypijali kufle pilznera. Ci, którzy nie mieli sił, wnoszeni byli w lektykach. Popularne były zjazdy saniami rogatymi i przechadzki na nartach biegowych. Kwitło życie towarzyskie. Obejrzyjcie te archiwalne zdjęcia.

