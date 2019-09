Próbowali oszukiwać lubinian metodą "na policjanta"!

Mimo działań prowadzonych przez policję, skutkujących zatrzymaniami osób oszukujących osoby starsze na policjanta, wnuczka, hydraulika czy pracownika administracji, nadal pojawiają się kolejni oszuści. Dlatego w celu uniknięcia przestępstwa, tak ważna jest postawa i czujność samego potencjalnego pokrzywdzonego.

Co zrobić, aby nie paść ofiarą bezwzględnych oszustów? Policjanci radzą:

– bezwzględnie stosować zasadę ograniczonego zaufania, szczególnie w sytuacjach wymagających naszej pomocy finansowej,

– informować Policję o każdej próbie oszustwa,

– konsultować się z najbliższymi w przypadku kontaktu osoby potrzebującej naszych pieniędzy,

– nie przekazywać osobom podającym się za funkcjonariuszy służb mundurowych żadnych środków pieniężnych i kosztowności,

– prosić o wylegitymowanie się osoby podającej się za funkcjonariusza– do czego ma obowiązek– ze stopnia, imienia i nazwiska, miejsca pełnienia służby czy też identyfikatora kadrowego. Podane dane radzimy zapisać, aby następnie potwierdzić, czy dana osoba to faktycznie funkcjonariusz.