Pierwsze komentarze po opublikowaniu sondażowych wyników wyborów

Z sondażu exit poll przeprowadzonego przed lokalami wyborczymi wynika, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 43,60 proc. głosów, Koalicja Obywatelska uzyskała poparcie 27,40 proc. wyborców, a Lewica - 11,90 proc. Do Sejmu wejdzie jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 9,60 proc. wyborców oraz Konfederacja - 6,40 proc.

KRZYSZTOF KUBÓW (PiS) - Bardzo się cieszę, ponieważ Polacy docenili ostatnie cztery lata i stwierdzili, że to był dobry czas dla Polski. Teraz będziemy mieli możliwość kontynuowania naszej pracy. Dziękujemy za to zaufanie. Społeczeństwo pokazało, że staje się coraz bardziej dojrzałym społeczeństwem. Frekwencja powyżej 60 proc. to już naprawdę bardzo dobry rezultat. Co jest warte podkreslenia - przy takiej frekwencji i takim poparciu możemy się spodziewać ponad 8 milionów głosów naszych obywateli, którzy zaufali Prawu i Sprawiedliwości. To jest fenomenalny wynik.