Ojciec ofiary: był dobry, wycofany. Chciał być górnikiem

Na ławie oskarżonych zasiada w sumie trzech młodych mężczyzn. 22-letni Sebastian H. i 24-letni Dawid M. Obaj oskarżeni są o nieudzielenie pomocy rannemu Jakubowi. Ich kolega – Karol F. – główny oskarżony w procesie odpowiada przed sądem za morderstwo. Grozi mu dożywocie.

W trakcie ostatniej rozprawy przed Sądem Okręgowym w Legnicy zeznania złożył między innymi ojciec zamordowanego Jakuba. Nie obyło się bez łez i żalu.

– Mój syn był piłkarzem. Tego dnia umówił się z kolegami, mieli się spotkać po treningu na jakieś jedzenie. Po spotkaniu syn miał iść do babci, która mieszka w Lubinie. Dwa razy próbowałem się do niego dodzwonić, ale nie odbierał telefonu. Ale wiedziałem, że będzie u babci, nie miałem powodów by się denerwować – zeznał ojciec zamordowanego.

Mężczyzna przyznał przed sądem, że nigdy nie miał problemów wychowawczych z synem. Jakub był chłopcem spokojnym, raczej wycofanym, ojciec stwierdził nawet, że „asekuracyjnym”, stronił od ludzi.

– Około pierwszej w nocy dostałem telefon, że Kuba nie żyje – mówił ze łzami w oczach mężczyzna. – Nie mam wiedzy na temat tego, co stało się w okolicach Wzgórza Zamkowego. Nie wiem dlaczego się tam znalazł, dla mnie było to dziwne.