Ocenią wasze iluminacje świąteczne. Kto wygra?

Posesje do konkursu zgłaszają sołtysi na specjalnym formularzu, który dostepny jest na stronie internetowej gminy . Zgłoszeń dokonać mogą również indywidualnie mieszkańcy. Zgodnie z regulaminem, dodatkowo ocenie konkursowej mogą podlegać posesje, które komisja wytypuje w trakcie wizytacji wsi i uzyska na to zgodę jego mieszkańca.

Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Lubinie do dnia 31 grudnia 2019 r. Do konkursu może zostać zgłoszona dowolna ilość posesji. Ocena posesji przeprowadzona zostanie do 13 stycznia 2020 r. przez komisję konkursową powołaną przez wójta Gminy Lubin.

Dokładny harmonogram wizytacji wsi opublikowany zostanie na stronie internetowej gminy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń.