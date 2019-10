Nie dajcie się na to nabrać! Oszuści tylko czekają!

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie coraz częściej przyjmują zgłoszenia o oszustwach internetowych. W dobie internetu bardzo popularne są zakupy za jego pośrednictwem. Niestety, większa liczba osób pada ofiarą oszustw.

- Nieuczciwi sprzedawcy prześcigają się w coraz to nowszych metodach wyłudzeń. Niska cena, krótki termin aukcji to najczęstsze powody dla których kupujemy bez zastanowienia, a może skończyć się to utratą pieniędzy - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Przestępcy szukają nowych metod na wyłudzenie naszych oszczędności np. poprzez wysłanie fałszywych linków i wezwaniami do zapłaty.

Mundurowi przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Wśród wielu ofert, jakie są dostępne możemy natrafić na nieuczciwego sprzedawcę. Coraz częściej zdarza się, że pomimo zapłaty za zamówiony przedmiot, nie trafia on w nasze ręce, a kontakt ze sprzedawcą nagle się urywa.