Złodziej podał się za jej koleżankę. Tak straciła pieniądze!

Niezdolność do samodzielnej egzystencji a niepełnosprawność?

Wiele problemów stwarza rozróżnienie pojęć niepełnosprawności i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Są one nie tylko mylone, ale i traktowane, jako mające to samo znaczenie. Tymczasem różnice są dosyć istotne i warto je poznać zanim złożymy wniosek, o 500+ czyli o dodatek, ...