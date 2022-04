Miejsca parkingowe w każdym mieście to bolączka właścicieli pojazdów. Niestety, wysokość grzywny może nas zaboleć jeszcze bardziej

Ile zapłacimy i za co

Od 1 stycznia 2022 r. drastycznie wzrosły kary dla kierowców. Maksymalna wysokość mandatu została podniesiona 10-krotnie z 500 do 5000 zł, a grzywny nakładane przez sąd z 5000 do 30 000 zł. Z kolei od września, maksymalna liczba punktów karnych za jedno wykroczenie urośnie z 10 do 15.

Niezmiennie od dłuższego czasu mieszkańcy miasta zgłaszają nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, a policjanci podejmują interweniuję w tej sprawie. Najczęściej wykroczenia te zgłaszane są za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie można dołączyć zdjęcia i opis.

KPP Lubin

Najczęściej funkcjonariusze ruchu drogowego potwierdzają takie zgłoszenia. Dlatego też apelują do mieszkańców miasta o stosowanie się do znaków poziomych i pionowych. Niestosowanie się do znaku B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) lub B-2 (zakaz wjazdu) jest zagrożone grzywną nawet do 5 tysięcy złotych. Funkcjonariusze mogą także zlecić odholowanie takiego samochodu na koszt właściciela.