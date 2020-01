Łemkowie wspólnie kolędowali w Liścu [ZDJĘCIA]

Choć dla większości młodych aktorów udział w Wertepie był scenicznym debiutem wszyscy wykazali się profesjonalizmem, odwagą i niezwykłym talentem. Jasełka przygotowane zostały w języku łemkowskim, a przeplatały je kolędy zarówno łemkowskie, jak i polskie.

– Scenariusze jasełek i wertepów są bardzo różne, ale wszystkie dotyczą narodzin Pana Naszego Jezusa Chrystusa – mówi ksiądz mitrat Sławomir Kondratiuk, proboszcz Prawosławnej Parafii w Zimnej Wodzie, który był gospodarzem spotkania.

Wśród zaproszonych gości znalazł się wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.

– To niezwykłe wydarzenie i bardzo dziękuję za to, że mogłem w nim uczestniczyć. Mówienie o ekumenizmie jest bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest jego praktykowanie. Mieszkańcy Zimnej Wody, Liśca czy Wiercienia pokazują, że bez względu na to, czy Boże Narodzenie obchodzimy zgodnie z kalendarzem juliańskim czy gregoriańskim razem możemy się świętować to wydarzenie – mówi wójt Tadeusz Kielan.