Kradł narzedzia, rowery, a nawet słoiki z przetworami. W końcu wpadł

Do zatrzymania złodzieja doszło na początku tygodnia. Właściciel piwnicy zawiadomił policję o całym zajściu. Na miejsce wysłano funkcjonariuszy.

Jak się okazało, tuż przed godziną 15:00, gdy zgłaszający zszedł do korytarza piwnicznego, zauważył stojącego tam mężczyznę. - Kłódka od użytkowanej przez pokrzywdzonego piwnicy była zerwana, a o ścianę oparty był łom. Mężczyzna uniemożliwił ucieczkę podejrzanemu i natychmiast powiadomił oficera dyżurnego lubińskiej komendy - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - W trakcie przeszukania pomieszczenia gospodarczego zajmowanego przez podejrzanego, funkcjonariusze ujawnili inne przedmioty, które prawdopodobnie pochodzą z kradzieży z włamaniem do piwnic i wózkarni na terenie Lubina. W kieszeniach zatrzymanego mężczyzny, policjanci ujawnili i zabezpieczyli 2 uszkodzone kłódki.

Policjanci w wyniku podjętych czynności, odzyskali m. in. trzy rowery górskie, elektronarzędzia, butlę turystyczną, a także 15 słoików z przetworami. Łączna suma strat to około 4 tysięcy złotych. Część przedmiotów trafiła już do swoich właścicieli.

Śledczy szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty. Jego los jest w rękach sądu. Za przestępstwo kradzieży z włamaniem może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności.