Koncert dla tych co walczyli o zachowanie granic gminy

13 września w Raszówce wystąpią aktor Piotr Pręgowski i zespół Enej.

- Rok 2019 był wyjątkowo trudny dla Gminy Lubin. Stanęliśmy w obliczu zmiany granic, która w konsekwencji oznaczałaby całkowitą likwidację gminnego samorządu. Przyłączenie do miasta siedmiu naszych sołectw, o co wnioskowały władze sąsiedniego Lubina, wiązała się z pozbawieniem nas 2/3 budżetu, powodując niezdolność Gminy Lubin do wykonywania zadań publicznych - mówił Tadeusz Kielan. - Ostatecznie wygraliśmy trudną batalię o zachowanie naszego status quo. Wielką rolę odegrali mieszkańcy, którzy swoimi działaniami pokazali że Gmina Lubin to dla nich nie tylko administracyjna nazwa, ale miejsce, które kochają, do którego są przywiązani i o które gotowi są walczyć.

30 lipca 2019 roku stał się jedną z najważniejszych dat w historii Gminy Lubin. Premier Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów, pozostawiające Gminę Lubin w dotychczasowym kształcie