Kompletnie pijany prowadził cysternę i jechał... slalomem na drodze krajowej [ZDJĘCIA]

Mundurowi szybko zauważyli charakterystyczną cysternę. Za kierownicą siedział 55 - letni mieszkaniec powiatu chełmskiego.

- Wynik badania na alkomacie zaskoczył samych policjantów. Najpierw bowiem kierowca wydmuchał blisko 2,8 promila, a już za chwilę ponad 3 promile. Kierowca więc musiał „pociągać” sobie w czasie jazdy, lub chwilę wcześniej. Kierujący ponadto jak twierdził jedzie aż z terenu Niemiec - informuje asp. Krzysztof Pawlik, z-ca Oficera Prasowego KPP w Lubinie.

Mężczyzna przewoził substancje niebezpieczną do produkcji asfaltów. Zatrzymany stracił swoje prawo jazdy i odpowie karnie za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości za co grozić mu będzie kara do 2 lat więzienia, wysokie kary grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów.