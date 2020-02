Kolizja czterech aut na Przylesiu [ZDJĘCIA]

Tajemnicze gmerki. Znajdziecie je również w Lubinie! [ZDJĘCIA]

Co to są te gmerki? Pewnie nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że gmerki to nic innego jak podpisy autora dzieła. Gmerki umieszczano na pieczęciach, ale również na przedmiotach użytkowych, a nawet na budowlach. Takie "podpisy" znajdziecie również w Lubinie.